Коптеры являются очередной украинской разработкой.

Украинские оборонцы получат новые беспилотные авиационные комплексы WINFLY, которые могут поражать не только наземные цели, но и уничтожать вражеские разведдроны.

Как сообщает Министерство обороны, WINFLY кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

Это беспилотные авиационные комплексы украинского производства.

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Как отмечается, коптеры комплексов WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. Проектируя эти БпАКи, украинские инженеры учли рекомендации и опыт фронтовых операторов БПЛА. В частности, применены определенные инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к вражеским средствам радиоэлектронного противодействия.

"Птички" комплексов скоростные и хорошо маневрируют. Могут поражать не только полевые укрытия и наземные подвижные вражеские цели, но и преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны", - отмечают в оборонном ведомстве.

Беспилотники в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в феврале отмечал, что Украина на сегодня преобладает Россию в изготовлении FPV-дронов. Он сообщил, что с 24 февраля 2022 года для нужд Сил обороны кодифицировано более 1300 новых образцов вооружения и военной техники производства украинских предприятий, из них самая большая группа - это БпАК и боеприпасы к ним. По его словам, только в 2024 году к использованию в подразделениях Сил обороны было допущено более 250 новых образцов БПЛА различных типов и назначения.

В текущем году Минобороны Украины планирует закупить 4.5 млн украинских FPV-дронов. На это направляют более 110 млрд грн.

По словам директора Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеба Каневского, возможности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4.5 млн FPV-дронов и Минобороны планирует их все закупить.

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