Кроме того, в прошлом году было кодифицировано и допущено к эксплуатации около 65 образцов наземных роботизированных комплексов различных типов и назначения, почти все они - украинского производства.

Украина на сегодня преобладает над Россией в изготовлении FPV-дронов. Сфера беспилотников в нашей стране развивается очень быстрыми темпами.

Об этом рассказал генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью "Укринформу".

Отвечая на вопрос, корректно ли утверждение, что Украина теперь превосходит врага в количественном и качественном производстве дронов, он отметил, что "если говорить об изготовлении FPV-дронов, то Украина на сегодня превосходит РФ".

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"Сфера беспилотников в Украине развивается прорывными темпами. Как разработка, так и производство. С 24 февраля 2022 года для нужд Сил обороны кодифицировано более 1300 новых образцов вооружения и военной техники производства украинских предприятий. Из них самая большая группа - это БпАК (беспилотный авиационный комплекс - УНИАН) и боеприпасы к ним", - заявил представитель Минобороны.

Гаврилюк добавил, что только в прошлом году к использованию в подразделениях Сил обороны было допущено более 250 новых образцов БПЛА различных типов и назначения. В то же время, отметил он, нужно понимать, что определяющим фактором является не только количество разработанных и изготовленных беспилотников.

"Сверхважно - это эффективность их применения и скорость, с которой разработчики могут реагировать на изменения. Можно иметь сотни тысяч дронов, но они будут бессильны перед средствами противодействия врага... В кластере дронов - месяц-три, и эффективность того или иного образца снижается. Нужно искать новые способы удержания эффективности", - сказал Гаврилюк.

По его словам, технологическая "дуэль" между производителями дронов и средств радиоэлектронной борьбы это ярко иллюстрирует.

"И здесь преимущество на стороне того, чьи инженеры быстрее предложат технологическое решение, на которое у противника не будет готового ответа. Вспомните дроны с использованием элементов искусственного интеллекта. Или все более частое применение дронов на оптоволокне как ответ на доминирование РЭБ-технологий", - добавил Гаврилюк.

Кроме того, он сообщил, что в прошлом году было кодифицировано и допущено к эксплуатации около 65 образцов наземных роботизированных комплексов различных типов и назначения. Гаврилюк подчеркнул, что почти все они - украинского производства.

"Реалии таковы, что, учитывая преимущества российской армии, воевать с ней "лоб в лоб" нельзя. Важно находить асимметричные ответы на их преимущество. Имею в виду, например, массовое применение НРК", - сказал он.

Представитель министерства отметил, что сегодня на фронте наземные роботы помогают выполнять широкий спектр задач: проводят разведку, доставляют боеприпасы, эвакуируют раненых, минируют или разминируют территории.

"Там, где это возможно, нашего солдата должен заменить робот - пулеметчик, сапер, логист", - добавил Гаврилюк.

Он также рассказал, что в прошлом году происходила активная работа над инновационным проектом, который предусматривает комплексное применение наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем для выполнения определенных боевых задач в общей системе боевых порядков войск. Речь идет, например, о роботизированных опорных пунктах.

"Это уникальный опыт украинских оружейников и специалистов ИТ-сферы", - сказал представитель Минобороны.

Гаврилюк также отметил, что уже есть примеры практической реализации на поле боя роботизированных подразделений.

"Кроме того, чтобы подготовить специалистов для управления роботизированными комплексами, в 2024 году был организован специальный полигон, на котором проводилось применение роботизированных наземных комплексов с боевыми модулями, логистических, инженерных и других, во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поражения объектов противника и ведения разведки", - сказал генерал-лейтенант.

Украина полагается на беспилотники, чтобы компенсировать нехватку пехоты

Как отметило издание The Wall Street Journal, война превратилась в соревнование между российской пехотой и украинскими беспилотниками.

Отмечается, что Украине не хватает людей, чтобы укомплектовать окопы на линии фронта в Донецкой области, впрочем у Вооруженных сил Украины достаточно беспилотников, на которые наша страна теперь полагается, чтобы компенсировать нехватку пехоты.

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