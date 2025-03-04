Они могут разгонять скорость до 150 километров в час.

В подразделениях Вооруженных сил Украины теперь будут использоваться беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства, которые являются быстрыми и маневренными. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что эти дроны кодифицированы и допущены к использованию в Силах обороны Украины.

В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны отмечают, что беспилотники NORD имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и "птички" в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

"Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. "Птички" NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час", - говорится в сообщении.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отмечал, что с 24 февраля 2022 года для нужд Сил обороны кодифицировано более 1300 новых образцов вооружения и военной техники производства украинских предприятий. Из них самая большая группа - это БпАК (беспилотный авиационный комплекс - УНИАН) и боеприпасы к ним. По его словам, только в 2024 году к использованию в подразделениях Сил обороны было допущено более 250 новых образцов БПЛА различных типов и назначения.

Вас также могут заинтересовать новости: