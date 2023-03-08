Беспилотники уже прошли сертификацию.

Украинские военные получат на вооружение автономные самолеты компании AeroDrone. Летательные аппараты уже прошли сертификацию и началось их серийное производство.

По словам партнера проекта Дмитрия Шимкива, Министерство обороны уже заключило первый контракт на поставку первой партии для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что речь идет о двух моделях D-80 Discovery и E-300 Enterprise. Их стоимость составляет от 250 000 до 450 000 долларов.

"Все зависит от начинки, которую хочет заказчик. Я здесь просто назову диапазон стоимости профессиональных камер: они стоят от $20 000 до $320 000!" - отметил Шимкив в интервью dev.ua

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Такой самолет может преодолеть более 1000 км автономного полета. При этом он указал, что если оснастить летательный аппарат баком на 350 литров, то расстояние увеличится до 3100 км.

"Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть – на груз. То есть, в зависимости от целей полета", - подытожил партнер проекта.

Дроны на защите Украины - что известно

Украинские военные активно используют различные дроны для защиты Украины. При этом украинские конструкторы ведут разработку беспилотников самостоятельно и вместе с иностранными компаниями.

Турецкая компания Baykar Makina создала автономный истребитель Bayraktar Kızılelma, оснащенный турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от компании "Мотор Сич".

23 января сообщили, что разработка Baykar успешно выполнила свой первый полноценный полет.

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