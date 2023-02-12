Отмечается, что таким образом дрон можно запускать с кузова пикапа или грузовика.

Первый ракетный запуск беспилотника провели в Украине. Испытания прошли успешно.

По словам сотрудника химического факультета КНУ им. Шевченко и руководителя NAURocket Сергея Пипко, подобная технология имеет определенные преимущества.

"Не нужно собирать и разбирать катапульту, запуск можно производить с очень короткой направляющей или вообще без направляющей, с места. Например, с кузова пикапа или грузовика, остановившись всего на минуту. Можно запускать залпом несколько штук в минуту", - рассказал Пипко в Facebook.

Видео дня

Также он опубликовал яркие кадры запуска дрона.

Дроны на войне в Украине - что известно

Российская Федерация активно использует дроны-камикадзе иранского происхождения против Украины. В частности, оккупанты при помощи беспилотников разрушают украинскую энерггетическую инфрастурктуру.

В свою очередь Украина ведет разработку БПЛА как самостоятельно, так и в сотрудничестве с иностранными компаниями. Так, турецкая оборонная компания Baykar Makina создала беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma, который оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич".

23 января 2023 года стало известно, что новая разработка Baykar успешно выполнила свой первый полноценный полет.

Вас также могут заинтересовать новости: