Подрядчики установили на беспилотники для ВСУ навигационное оборудование низкого качества.

Продолжается война в Украине, и предприниматель из Киевской области организовал поставку для Вооруженных сил Украины тысячи бракованных FPV-дронов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем.

"В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тыс. FPV-дронов для нужд ВСУ, который проводил Нетешинский горсовет (Хмельницкая область, - УНИАН). Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 млн грн, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть", - отмечают в СБУ.

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В сообщении сказано, что для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества - видеокамеры и видеопередатчики не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БПЛА.

"Тем самым фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную "разницу" присвоил. "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида", - отметили в СБУ.

Предпринимателю объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере).

В СБУ отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, чем больше на фронте дешевых беспилотников, тем больше проблем с их эксплуатацией. Журналисты Reuters отмечали еще в январе 2024 года, что многие БПЛА, переданные военным, в спешке собрали волонтеры, и они бывают довольно низкого качества.

Военный с позывным "Сэм" отмечал, что наиболее частыми проблемами являются с видеосвязью и с каналом управления. И большинство из них возникает из-за некачественных деталей, которые очень часто используют, чтобы сделать дроны еще дешевле

Учитывая имеющиеся проблемы, операторы призывают испытывать БПЛА перед их передачей на фронт. Боец с позывным "Фест" отмечал, что кроме потери самого беспилотника теряется и боеприпас, который является недешевым.

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