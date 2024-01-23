По словам военнослужащих, трудности касаются в том числе унификации различных типов БПЛА.

Роль дронов в российско-украинской войне трудно переоценить: это буквально незаменимые помощники, которые могут практически все. С другой стороны, чем больше на фронте дешевых беспилотников, тем больше проблем с их эксплуатацией.

На трудности обратили внимание журналисты Reuters. Отмечается, что много БПЛА, переданных военным, наспех собрали волонтеры. Поэтому недостаток качества стал обычным явлением.

"Самыми частыми проблемами являются трудности с видеосвязью и с каналом управления. И большинство из них возникает из-за некачественных деталей, которые очень часто используют, чтобы сделать дроны еще дешевле", – сказал военный "Сэм".

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По мнению бойца, сами лишь беспилотники, несмотря на их влияние на ситуацию на поле боя, не могут выиграть войну. Артиллерия остается важным оружием в борьбе против россиян.

Ввиду имеющихся проблем, операторы призывают испытывать БПЛА перед их передачей на фронт.

"Кроме потери самого беспилотника, мы можем потерять боеприпасы, которые недешевы", – пояснил боец с позывным "Фест"

Другой военный с позывным "Пит" подчеркнул, что дроны сильно отличаются: у одного разные контроллеры, у другого – разные настройки. По его мнению, беспилотники должны соответствовать стандартам, чтобы операторы заранее знали, как будет работать устройство, которым они должны управлять.

В то же время россияне не стоят на месте. Reuters пишет, что оккупанты расширили собственный парк БПЛА и улучшили свою способность блокировать украинские дроны средствами электронной борьбы.

Роль дронов в войне

Беспилотники играют все большую роль в войне с российским агрессором. Причем речь идет как об FPV-дронах, так и об ударных беспилотниках, в частности тех, которыми РФ атакует украинские города.

Значительная роль БПЛА в ведении боевых действий привела к тому, что в Украине создали "Армию дронов". С ее помощью украинские военные уничтожают десятки единиц вражеской техники. Недавно глава Минцифры призвал граждан проходить обучение и собирать дроны FPV дома. Многие эксперты эту идею не оценили.

Использование дронов выходит и за пределы украинской территории. Наши спецслужбы уже не один раз использовали беспилотники для ударов по различным объектам на территории РФ. Недавно был атакован нефтяной терминал в Ленинградской области. Все это, по мнению экспертов, может нарушить работу балтийских портов, что приведет к сокращению объемов российского экспорта.

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