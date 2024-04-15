Закупки снарядов за пределами ЕС могут обеспечить ВСУ до тех пор, пока Европа не восстановит свой ВПК.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины на рынках мира за деньги ЕС может стать постоянной. Это даст Европе время развернуть собственное производство снарядов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в авторской статье для Financial Times.

Он отметил, что закупка европейскими странами дополнительных артиллерийских боеприпасов в других странах является единственным способом быстро обеспечить Украину крайне необходимыми снарядами. Особенно учитывая то безумное давление россиян, которое приходится сдерживать ВСУ на фронте.

"К сожалению, мы не смогли двигаться так быстро, как нужно Украине, и наши оборонные отрасли еще не в состоянии удовлетворить такой высокий спрос", - отмечает Фиала, комментируя масштабы артиллерийской войны на фронте.

Видео дня

По его словам, Чехия уже заключила контракт на закупку первых 180 000 снарядов для Украины, которые будут доставлены "в ближайшие месяцы". Сейчас Чехия "работает над тем, чтобы обеспечить еще 300 000 снарядов". Закупки происходят при финансовой поддержке двух десятков стран.

"Наша нынешняя инициатива не является одноразовым трюком. Мы стремимся создать надежный механизм поставки боеприпасов, который непосредственно поможет изменить ситуацию на передовой. (...) Эта инициатива также имеет другую, не менее важную, цель: дать Западу больше времени для адаптации. (...) Ее цель - восполнить дефицит боеприпасов, особенно до тех пор, пока Европа не сможет производить достаточное количество боеприпасов самостоятельно", - отмечает Фиала.

Вместе с тем чешский премьер призвал Европу к восстановлению достаточного оборонного потенциала и больших инвестициях в свою защиту на фоне "возобновления конкуренции с Россией и другими агрессивными игроками".

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

Как писал УНИАН, Чехия в течение нескольких месяцев тайно искала по всему миру боеприпасы для Украины и смогла найти около миллиона. После этого страны ЕС начали "скидываться" на эти снаряды.

В конце марта в Чехии сообщили, что процесс поставки снарядов по чешской инициативе уже начался, однако без уточнения подробностей и сроков появления этих снарядов непосредственно на фронте.

Неделю назад глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что на фронте чешская инициатива пока никак не ощущается.

Вас также могут заинтересовать новости: