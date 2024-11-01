Компания Shield AI направила свой дрон в Украину для испытаний в условиях реальных боевых действий.

Украина начала использовать на фронте разведывательные БПЛА V-BAT от американской Shield AI. Об этом в интервью Defense One заявил соучредитель компании Брэндон Ценг.

По его словам, аппараты демонстрируют "уникальную" устойчивость к российским средствам РЭБ. "Мы пролетели в пределах 1000 метров от этих средств помех. Никакого влияния на наш аппарат. Это был безумных успех", - говорит Брэндон Ценг.

Дроны были доставлены в Украину для испытаний в условиях реальных боевых действий. Первую партию V-BAT доставили в июне этого года.

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Однажды V-BAT запустили с расстояния 40 км от линии фронта и дрон действовал на глубине 100 км в тылу российских войск. Специалисты обнаружили ракеты к ЗРК "Бук", после чего они были уничтожены с помощью реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Эксперты портала Defense Express в свою очередь отмечают, что V-BAT весит 56,5 кг и может находиться в воздухе до 10 часов. Для распознавания целей используется ИИ.

Главной особенностью дрона называют вертикальный взлет и посадку на маленькую площадку площадью 4х4 м. Все это делается благодаря одному двигателю, винт которого установили в специальный профилированный канал.

Если верить Брендону Ценгу, подобные тайные испытания не являются чем-то редким в условиях российско-украинской войны. Впрочем, тесты V-BAT стали исключением, ведь "все (другие, - УНИАН) беспилотники здесь терпят неудачу".

Дроны на войне - последние новости

Недавно стало известно, что украинские специалисты разрабатывают высокоточные боеприпасы для БПЛА. По мнению военных обозревателей, они позволят резко повысить эффективность использования дронов на поле боя.

А еще ранее сообщалось, что в Украине создали дешевые дроны-"антишахеды". Важнейшая функция этих БПЛА - автозахват цели.

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