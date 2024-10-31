Они решат сразу несколько проблем и станут мощным оружием против врага.

Сейчас в Украине разрабатывают новые высокоточные боеприпасы для дронов. Это станет следующей ступенью развития и заменит привычные уже "сбросы".

Как отметили аналитики Defence Express, это желаемое и долгожданное решение, которое позволит существенно продвинуться в эффективности использования БПЛА на поле боя.

Согласно заявлению Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, этот боеприпас уже пробовали сбрасывать с высоты 1 км. Своими наработками поделились 10 отдельных разработчиков, что свидетельствует о конкурсной основе разработки нового вооружения. Это позволит выбрать лучший вариант.

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"Возможно предположить, что имеется в виду боеприпасы для тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков. Потому что вряд ли Силам обороны Украины сейчас нужно что-то вроде MAM-L для Bayratar TB2. И если это так, то за такой лаконичной информацией в рамках сообщения о тестировании и других технологий, например, роевого использования дронов с минимальным участием оператора, огромная эволюция корни которой у "прикрученной" к "мавику" гранаты во времена АТО", - отметили в Defence Express.

По словам аналитиков, новые боеприпасы должны решить сразу несколько проблем. Так, существует прямая зависимость точности "сбросов" от погоды, особенно ветра, и мастерства оператора. Кроме того, значительная высота позволяет атаковать врага с расстояния, недосягаемого для личного стрелкового вооружения и за пределами массового "окопного" РЭБа.

В то же время разработчики должны преодолеть сложную комплексную задачу. Так, сбросы должны быть небольшими по размеру, использовать доступную, устойчивую к РЭБ систему наведения, а также быть дешевыми в производстве.

Война в Украине - украинские разработки

Недавно Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами".

Кроме того, как пишет The Times, Украина ежемесячно изобретает новые РЭБ.

Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко отметил, что в 2025 году можно ожидать, что БпЛА будут иметь еще большее влияние на ведение войны - как на оперативном, так и на стратегическом уровнях. К счастью, в последние годы украинские разработчики дронов показали очень большой прогресс.

Недавно разработчик разведкомплексов Андрей Липовый из Spaitech пожаловался, что украинская таможня усложняет разработку дронов, поскольку "растаможка и оформление груза до сих пор фанстатично усложнены".

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