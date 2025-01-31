Украина является одной из стран, у которых на вооружении есть IRIS-T.

Немецкая компания Diehl Defence получила контракт на работу над модернизированной ракетой IRIS-T в версии Block II. В Defense Express выяснили, чем будет отличаться новая модификация ракеты от той, которую сейчас, в частности, используют Силы обороны Украины.

Отмечается, что в Diehl Defence не раскрыли характеристики IRIS-T Block II. Тем не менее некоторая информация была озвучена ранее.

В декабре Бундестаг одобрил 38 оборонных проектов на общую сумму 21 млрд евро, напомнили в издании. В списке упоминалась и работа над IRIS-T Block II, на что обязались выделить 25 млн евро.

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В издании подчеркнули, что по словам главного программного директора Diehl Defence Харальда Бушека, который выступал с речью на авиасалоне ILA в Берлине в прошлом году, версия Block II получит новую головку самонаведения, новую электронику и возможность обмена данными в полете.

Вероятнее всего, параметры дальности уничтожения целей для воздушной версии IRIS-T Block II, как и прежде, составят 25 километров, считают в издании. Также не изменится и вес боевой части в 11,4 кг.

Тем не менее скорость реакции, дальность и качество захвата целей, а также помехоустойчивость и другие параметры, связанные с обновлением электронной компонентной базы, станут лучше, чем у предыдущей модификации ракеты, заявили в издании. Кроме того, уточнение об обмене данными в полете может позволить перенацеливать ракету после запуска.

Работа над IRIS-T Block II позволяет ожидать, что аналогичные нововведения будут интегрированы в зенитную ракету IRIS-T SLM, которая имеет дальность уничтожения целей до 40 километров. В издании добавили, что они уже интегрированы в новейшую версию зенитной IRIS-T SLX с дальностью 80 километров.

IRIS-T для Украины - важные новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году Украина получит от Германии 6 систем IRIS-T. Он добавил, что Берлин продолжает надежно и активно поддерживать нашу страну.

Кроме того, в конце 2024 года Германия передала Украине еще одну систему IRIS-T. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на национальном брифинге по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

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