В пакет входят 4 ЗРК IRIS-T и 30 ракет к Patriot.

Германия подготовила новый пакет помощи для Украины, в который войдут в частности, системы ПВО IRIS-T и ракеты для ПВО Patriot, а также многое другое. О новом пакете помощи объявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании в формате "Рамштайн", сообщает The Guardian.

Он заявил, что в пакет, в частности, войдут: четыре системы наземной защиты IRIS-T и 30 ракет для систем ПВО Patriot.

Писториус также сказал, что лидеры "обсудят" просьбу Украины производить ракеты по лицензии на местном уровне.

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По данным n-tv, пакет также будет включать:

300 ракет к ЗРК IRIS-T;

300 разведывательных БпЛА;

120 ПЗРК;

25 БМП Marder 1A3;

15 танков Leopard 1A5;

14 артиллерийских систем;

100 наземных радаров;

130 тыс. артиллерийских снарядов.

Помощь для Украины

Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров обороны - "Рамштайн" с участием 50 стран. Председательствовать на встрече , после выхода из этого формата США, будут министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

Великобритания совместно с Норвегией на встрече уже анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 450 млн фунтов (около $585 млн).

Эти деньги пойдут на выпуск сотен тысяч дронов, противотанковых мин и радиолокационных систем, а 160 млн будет выделено на ремонт и содержание техники, которую Британия ранее поставила Украине.

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