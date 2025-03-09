О деталях документа рассказал министр обороны.

Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит зенитные ракетные комплексы ПВО и ПРО IRIS-T.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, документ предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое, а также открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые усилят украинскую ПВО:

"Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир - на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны".

Что известно о Diehl Defence

Немецкая компания специализируется на производстве оборонных систем и технологий. Она является частью концерна Diehl Stiftung & Co. KG и известна разработкой и производством высокотехнологичных продуктов для вооруженных сил, включая:

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ракетные системы "воздух-воздух": AIM-9 Sidewinder, IRIS-T;

системы противовоздушной обороны: IRIS-T SL, RIM-116 Rolling Airframe Missile;

противотанковые ракеты: PARS 3 LR, EuroSPIKE;

артиллерийские боеприпасы: SMArt 155 мм.

Напомним, в сентябре канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что до 2026 года украинской армии передадут 24 системы IRIS-T.

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