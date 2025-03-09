Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит зенитные ракетные комплексы ПВО и ПРО IRIS-T.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, документ предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое, а также открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые усилят украинскую ПВО:
"Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир - на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны".
Что известно о Diehl Defence
Немецкая компания специализируется на производстве оборонных систем и технологий. Она является частью концерна Diehl Stiftung & Co. KG и известна разработкой и производством высокотехнологичных продуктов для вооруженных сил, включая:
- ракетные системы "воздух-воздух": AIM-9 Sidewinder, IRIS-T;
- системы противовоздушной обороны: IRIS-T SL, RIM-116 Rolling Airframe Missile;
- противотанковые ракеты: PARS 3 LR, EuroSPIKE;
- артиллерийские боеприпасы: SMArt 155 мм.
Напомним, в сентябре канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что до 2026 года украинской армии передадут 24 системы IRIS-T.