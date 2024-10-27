Такие датчики делают в виде буев.

Россияне на побережье Черного моря планируют испытать новый акустический водный датчик "Аква", он будет обнаруживать украинские надводные катера-камикадзе, которые уже нанесли серьезные потери для Черноморского флота РФ. Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на сообщение конструкторского бюро "Талламхо".

Там отметили, что такой датчик был разработан в соответствии с запросом российских оккупантов, сейчас создана тестовая партия датчиков "Аква", которые выглядят, как буи.

"Датчик предназначен для обнаружения БЭК [безэкипажных катеров]. Буи забрасывают как можно дальше от берега и передают информацию, а также геопозицию на пульт управления, если улавливают что-то похожее на шум, который издают БЭК", - подчеркнули в бюро.

Видео дня

Аналитики Defense Express отметили, что выявление катеров является важным этапом в противодействии этой угрозе, которой армия РФ уделяет внимание, несмотря на то, что в последнее время таких ударов на российские корабли в Черном море не было зафиксировано.

В издании напомнили, что конструкторское бюро "Талламхо" появилось в 2022 году и базируется в Грозном (столица Чеченской Республики - УНИАН), а также специализируется на IT-разработках.

Работа морских дронов во время войны в Украине

Ранее издание Business Insider написало, что Россия пытается скопировать морские беспилотники, которые разработала Украина, однако эксперт считает, что это вряд ли принесет большую пользу. По словам экспертов, морские дроны являются ключевой частью атак Украины против Черноморского флота России в Крыму.

В то же время еще летом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин отмечал, что сейчас идет процесс совершенствования украинских надводных дронов Magura V5. Он отметил, что эти аппараты будут иметь новые возможности.

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