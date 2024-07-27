Это может оказаться бесполезным расходованием российских ресурсов.

Украина заявила, что Россия копирует морские беспилотники, учившись на фрагментах украинских. Однако эксперт по боевым беспилотникам сказал, что это вряд ли принесет большую помощь и может оказаться бесполезной тратой российских ресурсов, пишет Business Insider.

Украина разбила российский флот, не имея собственного, на который Россия могла бы нацелиться. Усилия России копировать успех украинских морских беспилотников не помогут ее вторжению.

Украинские беспилотники военно-морского производства сыграли важную роль в сдерживании Черноморского флота России. В прошлом году Украина предупредила, что Россия пытается использовать восстановленные части своих беспилотников, чтобы попытаться создать свои собственные.

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Британская разведка также заявила, что Россия пытается "устранить разрыв в возможностях с Украиной". Между тем Евгений Ерин, представитель Главного управления оборонной разведки Украины, на этой неделе заявил, что Россия попытается, но потерпит неудачу.

Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по беспилотникам в Институте технической политики Корнелла Брукса, сказал, что это может быть пустой тратой ресурсов, учитывая, что Украина на самом деле не имеет военного флота, чтобы на него нацелиться.

Паттон сказал, что украинские беспилотники были успешными, поскольку их запускали против экипажа военно-морских средств России. Но Украина не имеет военных кораблей, только меньшие суда, а это означает, что атаки российских беспилотников были бы весьма незначительными.

"Проще говоря, Россия может использовать части и информацию для создания морских беспилотных аппаратов, но возникает вопрос: будет ли это наиболее эффективное использование российских ресурсов?" - отметил эксперт.

Морские беспилотники являются ключевой частью атак Украины против Черноморского флота России в Крыму. Ранее в этом году украинские военные заявили об уничтожении трети флота, а в марте Министерство обороны Великобритании объявило его "функционально неактивным".

В этом месяце Украина заявила, что Россия вывела свой последний патрульный корабль Черноморского флота из Крыма.

Роджерс сказал, что "нельзя отрицать, что украинские инженеры достигли большого успеха в создании морских беспилотных аппаратов из очень маленьких средств".

Он добавил, что их изобретательность на ранних этапах войны "привела к тому, что морские дроны, скоростные катера и коммерческие технологии были превращены в жизнеспособное и жизненно важное оборонительное оружие, которое серьезно сдерживало операции российского флота".

Беспилотники, как на суше, так и на море, использовались во время вторжения России больше, чем в любом другом конфликте на сегодня. Их использовали для нападения на солдат, оружие и инфраструктуру, а также для сбора информации для управления другим оружием.

Беспилотники и оборудование для постановки препятствий также постоянно модернизируются, при этом обе стороны пытаются опередить технологии друг друга и учиться на них.

Ранее Роджерс описал это как "игру в кошки-мышки". В своих комментариях в начале этой недели Ерин сказал, что России вряд ли удастся скопировать украинскую технологию, поскольку украинские инженеры очень квалифицированы.

По его словам, Украина работала над ними годами и "вряд ли враг сможет повторить нечто подобное". Роджерс сказал, что Россия может добиться успеха.

"То, что Украина является лидером в разработке морских беспилотников, не означает, что Россия не выиграет от захвата и анализа частей захваченных украинских беспилотников", - сказал он.

Он добавил, что Россия имеет "большой опыт в морской инженерии и может использовать элементы в своих собственных конструкциях морских беспилотников, если это потребуется", и что она может опираться на свои отношения с Ираном, который помогает России в разработке беспилотников и работает над морскими беспилотниками для себя. Но это все равно не сделает их очень полезными в текущем конфликте, сказал он.

Россия может думать о будущих войнах, например, о войне с НАТО. Многие европейские страны говорят, что Россия может атаковать в других местах на континенте, если она не потерпит поражение в Украине.

"Несмотря на это, непонятно, какое преимущество имели бы морские беспилотники в такой войне", - подытожило издание.

Россия копирует украинские морские дроны - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина значительно опережает Россию в развитии морских беспилотных систем. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что россияне собирают и изучают обломки украинских дронов после каждой "морской" операции, пытаясь воспроизвести их .

Накануне польский журнал "Political Science and Security Studies Journal" провел исследование, в котором обнаружил, что украинский дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество кораблей врага за время полномасштабного вторжения РФ.

Ранее в ГУР анонсировали новые сюрпризы для оккупантов, связанные с украинскими надводными дронами Magura V5.

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