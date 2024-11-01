Их обломки уже обнаружили в Украине.

Российские оккупанты начали использовать для ударов по Украине беспилотники "Шахед-136" с термобарическими боеголовками.

Как сообщает Институт изучения войны, к этому выводу пришел Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, который исследовал обломки беспилотников, которыми россияне били по украинцам с 26 по 29 октября.

Кроме того, компания "Росэлектроника", дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех", разработала новое покрытие для термобарических артиллерийских систем ТОС-1А "Солнцепек".

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Оно поглощает радиоволны, что делает эти смертоносные установки "невидимыми" для современных систем наведения и тепловизоров.

Война в Украине - российские "шахеды"

Силы обороны Украины должны готовиться к тому, что враг будет выпускать больше беспилотников типа "шахед", и их, вероятно, сложнее будет сбивать, предупреждал аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

Несколько ранее стало известно, что страна-агрессор Российская Федерация модернизировала ударные беспилотники типа Shahed-136. Теперь вражеские дроны-камикадзе набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.

Украинские мобильные огневые группы сразу усовершенствовали технику и тактику, чтобы продолжать сбивать БПЛА.

Кроме того, в ЦПД отмечали, что россияне также заменили систему наведения в "шахедах". В последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС. Благодаря этому блоку точность "Shahed-136" значительно повышается.

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