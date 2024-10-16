Украинские мобильные огневые группы уже усовершенствовали технику и тактику их сбивания.

Страна-агрессор Российская Федерация модернизировала ударные беспилотники типа Shahed-136. Теперь вражеские дроны-камикадзе набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.

Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного, который работает в мобильном подразделении противовоздушной обороны. По его словам, ранее "шахеды" были очень медленными, сложными в маневрировании и могли летать только на низких высотах.

"Украинский военный отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику, чтобы продолжать сбивать беспилотники "шахед", - добавили аналитики.

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Война в Украине - российские дроны

Силы обороны Украины должны готовиться к тому, что враг будет выпускать больше беспилотников типа "шахед", и их, вероятно, сложнее будет сбивать, заявил аналитик, авиаэксперт Константин Криволап.

Вопреки всем ухищрениям россиян по использованию "шахедов", Украина придумала инновационную систему их обнаружения: по всей стране множество сетевых микрофонов, установленных на столбах, прослушивают звук двигателя Shahed, а центральная система ПВО сопоставляет данные микрофонов, чтобы отслеживать маршрут каждого дрона и вычислять его вероятную цель.

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