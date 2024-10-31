Россияне пытаются заставить Украину рассредоточить свои ЗРК, считает Романенко.

Российские оккупанты регулярно меняют маршруты ударов "шахедами", чтобы залетать в крупные украинские города с разных направлений. Об этом сообщил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

"Программа составляется так, чтобы эти дроны залетали в Киев с любого направления. Например, из Житомирской области. Это означает, что мы мобильные группы и средства ПВО по всей территории Украины должны размещать вокруг объектов, а не по дуге наиболее вероятного направления", - поделился Романенко.

Эксперт добавил, что для отражения таких атак, Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов, которые были бы способны прикрыть уязвимые объекты со всех направлений.

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"Дальность зенитного комплекса средней дальности составляет до 40 километров. Чтобы прикрыть большой город, нужно 2 таких комплекса. Поэтому россияне старательно выискивают места, в которые могут прорваться "шахеды", - объяснил эксперт.

Романенко заявил, что Украина изменила тактику защиты из-за разработки новых программ полетов "шахедов". По словам эксперта, это привело к тому, что украинским силам противовоздушной обороны приходится рассредоточиваться и использовать зенитные ракеты:

"А мы бережем ракеты к ЗРК, потому что россияне накапливают запасы ракет".

Российские удары "шахедами" - другие новости

Ранее УНИАН писал, что в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар "шахедами" по Киеву. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом в Соломенском районе столицы. В результате атаки есть раненые и погибшие.

Кроме того, эксперты отмечали, что россияне начали использовать "шахеды" с термобарической боевой частью. По их словам, пока рано говорить об эффективности такой техники.

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