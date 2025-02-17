Самолет несет ракеты AIM-120В/С AMRAAM, ракеты AIM-9X Sidewinder, а также управляемые авиабомбы GBU-39/B SDB.

В сеть выложили качественную фотографию истребителя F-16 АМ Воздушных сил ВСУ с полным набором вооружения. На нее обратили внимание специалисты Defense Express.

По мнению специалистов, представленное фото говорит о постепенном повышении сложности задач, к которым привлекают украинские F-16.

Как можно видеть, самолет несет две ракета класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120В/С AMRAAM, две ракеты класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия AIM-9X Sidewinder и восемь управляемых бомб GBU-39/B SDB.

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Под крыльями можно видеть два подвесных топливных бака, а на центральной подвеске предположительно находится контейнер РЭБ AN/ALQ-131.

Последний является комплексом радиоэлектронной борьбы, который фиксирует облучение вражеских РЛС и мешает их работе. Это позволяет более эффективно противодействовать как зенитным ракетным комплексам, так и радиолокационным станциям российских истребителей.

Новое авиационное оружие Украины

Что касается GBU-39, то Украина применяет эти бомбы уже довольно давно - ранее под них адаптировали самолеты советского производства, такие как МиГ-29.

GBU-39 является легкой высокоточной крылатой бомбой, которая имеет дальность полета до 110 км. Сама бомба весит 129 кг, из которых на боевую часть приходится 93 кг. Она использует для наведения спутниковую навигацию и инерциальную систему.

Напомним, ранее специалисты рассказали, почему GBU-39 меньше страдает от средств РЭБ, чем выполненные на ее базе боеприпасы типа GLSDB. Эксперты считают, что это обусловлено разной тактикой применения.

Отметим, что самолеты Воздушных сил используют не только американское, но и европейское оружие.

Например, ранее МиГ-29 адаптировали под дальнобойные французские бомбы Armement air-sol modulaire, также известные как AASM или HAMMER. Дальность этого оружия составляет примерно 70 км. Штатными носителями AASM выступают самолеты Dassault Rafale и Mirage 2000D.

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