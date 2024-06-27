Пилот совершил очень низковысотный полет, что связано с необходимостью укрыться от вражеских РЛС.

В сети впервые показали пуски авиабомб AASM Hammer с самолетов МиГ-29. Поставка этих бомб была официально объявлена в январе 2024 года.

На кадрах, которые появились в сети, видно сброс AASM Hammer с МиГ-29. Впервые эти бомбы "засветились" с этим самолетом в марте. Пилот совершил очень низковысотный полет, что связано с необходимостью укрыться от вражеских РЛС, затем задрал нос самолета и под углом 45 градусов и резко набирал высоту.

Как пишет Defense Express, на седьмой секунде маневра самолет сбросил AASM Hammer, развернулся и вновь минимально снизился. Пока самолет выходил из атаки, в AASM Hammer включились двигатели, которые забрасывали их на высоту, после чего они по навесной траектории летели к цели.

"Из-за этого дальность использования может составлять до нескольких десятков километров, вместо 70 км, как в случае с высотным сбросом. Такое применение AASM Hammer на самом деле является абсолютно традиционным и используется в случае наличия у врага дальнобойных средств ПВО", - пишет издание.

Очевидно, именно такой метод применения AASM Hammer используется украинскими пилотами во время ударов по врагу другими аналогичными дальнобойными бомбами - JDAM-ER и SDB.

Бомбы AASM Hammer - что о них известно

AASM Hammer - это комплект, который устанавливается на 250-кг и 1000-кг бомбы. Он состоит из носовой части с системами наведения (инерциальная, спутниковая, а также опционально тепловизионная или лазерная) и рулевыми поверхностями. А также хвостовой с ракетным двигателем.

В январе Франция пообещала предоставить Украине 600 единиц бомб - по 50 единиц в месяц. Компания-производитель Safran в начале июня сообщила, что будет производить по 90 единиц. Как отметил глава компании Оливье Андриес продолжаются переговоры по увеличению заказа на AASM Hammer.

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