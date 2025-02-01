Поскольку танки стали дефицитным ресурсом, Россия предпочитает полагаться на "пушечное мясо", которое до сих пор остается в избытке.

Несмотря на растущие потери пехоты, с каждым месяцем Россия теряет на фронте все меньше танков. Это указывает на сокращение их общего количества в армии агрессора, пишут аналитики.

OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом Cyrus, проанализировал данные о российских потерях, которые собирают его коллеги, в том числе из проекта Oryx. Эти данные фиксируют четкую тенденцию на сокращение потерь в танках из месяца в месяц. По мнению Cyrus, даже если количество танков в строю осталось неизменным, россияне явно начали их экономить из-за истощения складских запасов.

Другой OSINT-исследователь Ричард Верекер отмечает, что в январе 2025 года россияне потеряли всего 45 танков (подразумеваются только зафиксированные на фото и видео потери), при этом не потеряли ни одного танка Т-90.

Видео дня

По мнению аналитика, последнее может означать, что россиянам так и не удалось наладить серийное производство новых Т-90М, и все танки, которые выдавались за новые, на самом деле были старыми, но прошедшими модернизацию. Теперь же складские запасы старых Т-90 закончились.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, израильский военный эксперт опроверг мнение о том, что Украина выдохлась и не может продолжать войну. Он отметил, что с учетом соотношения сил двух стран, ВСУ ведут очень эффективную оборонительную войну.

Также мы рассказывали, что россияне отказались от попыток лобового штурма Покровска. Сейчас у противника уже нет "избытка личного состава", который был на протяжении всего их пути от Авдеевки к Покровску.

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