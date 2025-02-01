Потери России в Украине в январе 2025 года составили 48 240 убитыми и раненными, напомнил обозреватель.

Продвижение российских войск в Украине по сравнению со второй половиной 2024 года замедлилось. При этом потери в личном составе армии РФ неизменно растут. К такому выводу пришел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, анализируя данные о потерях РФ и о количестве захваченных территорий за январь текущего года.

"Оккупируют меньше территорий - теряют больше личного состава", - отметил он.

Он напомнил, что потери России в Украине в январе 2025 года составили 48 240 убитыми и раненными, а оккупировали россияне при этом 325 км² территорий:

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"Иными словами, на 1 км² украинской земли приходится в среднем 148 оккупантов, по сути – полторы роты. В целом, динамика, сохраняющаяся с декабря 2024 года, но выше общего среднего показателя за весь прошлый год - 129 тел на 1 км²".

Обозреватель предположил, что такая тенденция сохранится, и в скором времени "200 тел на 1 км² уже никого не удивят".

Напомним, в аналитическом проекте DeepState сообщили, что в январе российские войска захватили 325 квадратных километров украинской территории. Там отметили, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия на многих участках, но почти везде Силам обороны Украины удается замедлить темпы наступления:

"В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются".

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