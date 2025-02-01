Россияне продвигаются вперед крайне медленно, со страшными потерями и получают в итоге лишь выжженую землю, говорит израильский эксперт.

Мнение о том, что Украина находится на грани поражения и должна как можно скорее согласиться на мир, не соответствует реальности и в большей степени навязано российской пропагандой. Об этом в своем Телеграм пишет израильский военный обозреватель Игаль Левин.

Он отметил, что россиянам удалось забить информационное пространство малозначимыми в общем масштабе войны новостями о сотне утонувших в Тисе уклонистах и о случаях "бусификации".

"Когда у вас 30 000 мобилизуют ежемесячно, а на эти случаи приходится 100 тел в реке, то с точки зрения историка, который будет оценивать события, он вообще не обратит на это внимания", – пишет Игаль.

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Аналитик отмечает, что причины постоянного продвижения россиян на фронте лежат не столько в проблемах украинской мобилизации, сколько в разнице масштабов двух стран. Он подчеркнул, что россияне тоже рекрутируют десятки тысяч солдат в месяц, а сама российская группировка значительно больше — примерно 500 000 россиян против около 200 000 украинцев, если считать только тех, кто непосредственно задействован в боях. Плюс на руку россиянам играет существенное преимущество в авиации.

По этой причине Игаль Левин считает несостоятельным тезис о том, что "украинцы не вывозят войну".

"С точки зрения цифр, ситуация как раз обратная: украинцы вывозят. Им удается сдерживать эту лавину чудовищными потерями и усилиями, оставляя после себя выжженную, израненную страшными боями землю. Это можно назвать большой и кровавой войной, но это явно не "украинцы не вывозят", – подчеркнул он.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, РФ планирует наступательные операции, которые растянутся минимум до лета, а вероятно и до осени. Американские аналитики считают это признаком того, что Кремль не планирует договариваться об окончании войны, если только Украина не согласиться на капитуляцию.

Также мы рассказывали, что темпы российского наступления заметно снизились. В январе Россия оккупировала 325 квадратных километров украинской территории, тогда как в ноябре этот показатель составлял 730 кв.км.

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