Сейчас у оккупационных войск РФ нет "такого избытка личного состава, который был всю дорогу", заявил спикер ОСГВ "Хортица".

Российские оккупационные войска на Покровском направлении начинают понемногу учитывать потери личного состава, однако вражеских солдат там все еще очень много.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, пока РФ не усиливает свою группировку на том участке передовой.

"Могут определенные переливания идти между соседними участками фронта. Например, с Новопавловского на Покровское или с Торецкого на Покровское направления. Но это, скажем так, не очень влияет на общее количество россиян там – их там и так достаточно много, чтобы они могли постоянно менять друг друга и проводить ротации", – пояснил он.

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Несмотря на то, что сейчас у оккупационных войск РФ нет "такого избытка личного состава, который был всю дорогу", какой-то большой проблемы враг пока тоже не имеет.

"Мы видим, что по крайней мере на Покровск они не идут как на все предыдущие города – просто в лоб, несмотря на потери. То есть теперь они начали с ними хоть немного считаться. Тем не менее, их все еще очень много", – констатировал Виктор Трегубов.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным проекта DeepState, в январе 2025 года российские захватчики оккупировали 325 квадратных километров украинской территории. Отмечается, что Силам обороны Украины постепенно удается замедлять наступление россиян.

Между тем Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что РФ планирует наступательные операции вплоть до осени и не пойдет на мирное соглашение. Аналитики считают, что россияне имеют планы захватить некоторые населенные пункты Харьковской области.

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