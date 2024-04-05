Одним из изобретений украинских военных является самодельная реактивная система залпового огня, которую бойцы установили на кузова гражданских пикапов.

Полномасштабное российское вторжение часто заставляло Украину прибегать к различным инновациям. Западные страны прислали Украине военную помощь на миллиарды долларов, однако украинские воины также полагаются на собственную ловкость и креативность.

Об этом пишет Business Insider. Украинские защитники придумали немало "фишек" – от установки ракетных установок на гражданские пикапы до пластиковых беспилотников, вооруженных взрывчаткой. Издание назвало 9 таких боевых приемов.

"Кошмаромобиль"

Одним из изобретений украинских военных является самодельная реактивная система залпового огня, которую бойцы установили на кузова гражданских пикапов. Из-за мобильности пикапов и смертоносной силы реактивных снарядов украинские военные уместно окрестили это транспортное средство "Кошмаромобилем".

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Машины оборудуют и другим вооружением. Например, одна воинская часть в Купянске установила старые зенитные пушки КС-19 советских времен на гражданские грузовики.

Ракеты "Нептун"

В апреле 2022 года Украина продемонстрировала мощность своих ракет "Нептун", потопив главный корабль Черноморского флота России – крейсер "Москва".

"Они сделали очень эффективную противокорабельную систему, которую они разместили на кузове грузовика, чтобы сделать ее мобильной и перемещать", – говорил генерал Ходжес в интервью The New York Times.

В следующем году, после доработки ракеты, Украина, похоже, начала использовать ракеты "Нептун" для ударов по Крыму – так уничтожили несколько дорогостоящих российских систем противовоздушной обороны С-400.

Дроны "Морской малыш"

Крейсер "Москва" – не единственный корабль Черноморского флота России, который пострадал от украинского оружия. Хотя Украина не имеет собственного военно-морского флота, она все же смогла вывести из строя почти треть российских военных кораблей.

Украинские войска использовали для атак беспилотные морские дроны, которые метко прозвали "Морскими малышами", чтобы нанести серьезный ущерб российским судам.

Дроны-камикадзе

Украинские войска также используют самодельные ударные беспилотники, изготовленные с использованием недорогих любительских FPV-дронов. Они способны нести взрывчатку, прикрепленную к ним застежками-молниями и скотчем.

Относительно дешевые украинские беспилотники не обязательно могут сравниться с высококлассными барражирующими боеприпасами, но эти скромные летательные аппараты все равно могут нанести удар, используя боеголовки РПГ и пластичную взрывчатку.

Успех беспилотников как в воздухе, так и на море привел к буму в украинской индустрии дронов. Около 200 компаний по всей стране обратили внимание на производство беспилотников, осуществив в декабре прошлого года в 50 раз больше поставок по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Использование "затрофеенных" танков РФ

Хотя производство оружия резко возросло за последний год, его Украине не хватает. Страна полагается на оружие, предоставленное партнерами, но также использует и захваченное у врага.

Украина получила в свои руки много российской техники, в том числе российские боевые танки, но ей часто приходится проходить ремонт, прежде чем она может быть использована в бою. И не всегда есть доступ к запчастям.

Решетки для танков

Украинские войска, как и россияне, также построили импровизированные "решетки" в отчаянной попытке защитить бронетехнику от ударов беспилотников – хотя хрупкой импровизированной брони часто оказывается недостаточно, причем для обеих сторон.

Необычное снаряжение ракет

Украинские импровизировнные инновации не ограничиваются только наземными средствами. Военные установили на истребители МиГ-29 ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для охоты на радарные системы – беспрецедентное вооружение для украинских самолетов советской разработки из-за западного происхождения ракет и несовместимости с такими бортами.

Генерал Ходжес рассказал The Times, что модификации самолетов продемонстрировали техническую и тактическую смекалку украинских военных.

"Вы не можете просто повесить любую ракету на любой самолет – здесь задействован целый ряд авионики и других аспектов полета и высокоэффективных самолетов. А они это сделали", – сказал он.

"Франкен"-оружие

В попытке укрепить возможности противовоздушной обороны украинские солдаты также "объединили" западные ракеты "земля-воздух" и пусковые установки советских времен. Эту программу американские чиновники называют FrankenSAM. В названии есть отсылка к "Франкенштейну".

Импровизированная система противовоздушной обороны была создана с учетом необходимости укрепить возможности Украины защищать энергетическую сеть и гражданское население от российских авиаударов в течение зимы. Украинские силы используют поставленные США ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9, которые также могут использоваться в качестве ракеты класса "воздух-поверхность".

Приманки

Несмотря на то, что настоящее оружие может быть полезным, Украина также использует подделки, чтобы ввести в заблуждение Россию.

Бутафорские танки использовались со времен Первой мировой войны, и Украина продолжает это наследие, используя приманки. Примечательно, что Россия делает то же самое, хотя у врага это не всегда получается. Такой обман становится все сложнее из-за развития военных технологий, в частности, тепловизоров, которые облегчают обнаружение подделок.

Известно, что Украина даже размещала сделанные из дерева ракетные установки HIMARS для отвода огня от настоящих целей.

Изготовление и модернизация оружия в Украине

С начала войны в Украине начали производить немало средств. В частности, это касается дронов и роботов.

Так в украинской армии появился наземный робот Ratel S. Военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. С помощью этого робота был взорван мост на Бахмутском направлении.

Кроме того, в Украине пытаются всеми способами защитить технику от вражеских атак. В 47-й отдельной артиллерийской бригаде недавно показали самоходную артиллерийскую установку "Богдана" калибра 155 мм с защитой кабины от дронов. На САУ установили специальные решетки.

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