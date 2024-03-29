Войска Кремля пользуются сокращением поставок артиллерии и боеприпасов Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские военные живут по принципу "хочешь жить – копай". Чем глубже их траншеи, тем лучше они защищены от осколков снарядов и пуль снайперов.

"Это все еще так. Но сейчас, если мы не хотим потерять больше нашей земли, мы также должны копать, копать и копать", – рассказал изданию Financial Times солдат по имени Евгений, который находится на восточном фронте.

Российские подразделения не захватывают масштабных территорий, как это было в феврале 2022 года. Но они достигают небольших и постоянных успехов на юге и востоке Украины и, кажется, намерены захватить Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области в течение следующих 34 месяцев. Такую оценку приводит Центр оборонных стратегий.

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Войска Кремля пользуются сокращением поставок артиллерии и боеприпасов Украине. В то же время Вашингтон медлит с критически важной военной поддержкой Киева, а ЕС пытается заполнить пробел, возникший из-за этой ситуации. Но отсутствие у Украины надежных, многослойных оборонительных линий является еще одной причиной, почему российская армия смогла продвигаться вперед и захватывать меньшие участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта.

Особенно многих беспокоило отсутствие укрепленной обороны вокруг Авдеевки, так как этот город был целью российских войск еще в 2014 году и с тех пор за него велись бои.

Директор киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что военное руководство Украины демонстрирует "определенную эйфорию" и верит, что поддержка Запада "никогда не прекратится", что позволит им продвигаться вперед. По его мнению, именно поэтому строительство фортификационных сооружений позади линии фронта "не считалось необходимостью". Приказ построить новые, более прочные оборонительные сооружения должен был поступить в конце 2022 года в начале "бешеного давления на Бахмут", добавил он.

Начиная с ноября, Киев спешит строить новые укрепления, чтобы попытаться остановить своего крупнейшего и лучше оснащенного врага от захвата большей территории. При этом само строительство началось только в феврале, примерно в то время, когда генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим Вооруженных сил и объявил, что Украина перешла от наступательных действий к "активной обороне", пишет издание.

Украинцы все еще надеются, что смогут остановить прогресс врага. Андрей Черняк из Главного управления разведки заявил, что, несмотря на недавние боевые успехи России, пока она способна достигать лишь тактических успехов на несколько километров в день. По его словам, есть проблемы, которые беспокоят обе стороны, – это "уставшие войска, нехватка оружия и боеприпасов".

Тем не менее, эксперты говорят, что проблемы России менее серьезные, чем те, с которыми столкнулась, Украина. Отмечается, что Москва сохраняет преимущество как в живой силе, так и в вооружении.

Война в Украине: важные новости

Ситуация на фронте остается сложной. В течение суток на передовой произошло 48 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Бахмутском направлении – 11, а также Новопавловском, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, сообщает Генштаб ВСУ.

В то же время помощник начальника пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов рассказал, что оккупанты продолжают держать около 100 тысяч военных на Лимано-Купянском направлении. Враг не отказался от намерений захватить Купянск и Купянск-Узловой в Харьковской области.

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