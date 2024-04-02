Таким образом Силы обороны существенно усложнили логистику россиян на этом направлении.

Украинские защитники взорвали наземным роботом-камикадзе Ratel S мост в селе Ивановское на Бахмутском направлении Донецкой области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Работает наземный робот-камикадзе Ratel S. Защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян", – заявил он.

Федоров рассказал, что Ratel S – это наземный робот от разработчиков Brave1. По его словам, военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль.

"Он работает дистанционно, а значит, оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж. Работаем над тем, чтобы технологий в армии было больше. Есть крутая разработка, которая усилит военных, – подавайте ее на Brave1 и получайте гранты на развитие", – подчеркнул чиновник.

Использование роботов в войне в Украине

О том, что Украина запускает серийное производство боевых роботов Ratel S, стало известно в октябре 2023 года. Тогда он успешно прошел испытания.

Этот робот предназначен для уничтожения вражеской бронетехники на поле боя. У него есть специальная ниша для противотанковой мины, а также он может использоваться с минометными минами, которые привязывают к платформе.

В марте 2024 года издание WSJ писало, что Украина все активнее выводит роботов на поле боя. Примечательно, что один из разработанных украинскими военными беспилотников, предназначенный для транспортировки боеприпасов, сброса мин и взрывов на российских позициях, стоит всего 35 тысяч гривень.

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