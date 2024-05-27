Зафиксирован первый случай того, что российские оккупанты применили высокоточные "Каим-5" в Украине.

Иранские власти впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине.

Об этом сообил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, изучив видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5").

Примечательно, что в самом Иране их взяли на вооружение всего пять лет назад. "По всей видимости, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - отметил Репке.

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До этого случая российские оккупанты не применяли высокоточные "Каим-5" в Украине. По словам Репке, их использование указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Кремля.

Иранское оружие у оккупантов: Mohajer-6

Вчера стало известно, что оккупанты потеряли один из своих разведывательно-ударных беспилотников типа Mohajer-6, закупленных у Ирана. Тогда Defense Express со ссылкой на российские паблики сообщило, что падение произошло в Курской области.

Ранее иранские СМИ утверждали, что эти "умные" бомбы, в зависимости от высоты полета, могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 км, и что также есть "неизвестный" тип этой бомбы, дальность которой была увеличена вдвое - до 40 км.

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