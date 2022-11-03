Для Израиля это станет крупнейшей сделкой в истории.

Министр обороны Германии Бенни Ганц обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином покупку ПВО Arrow-3. Сделка оценивается в 3 миллиарда евро.

По данным издания The Jerusalem post, для Иерусалима эта сделка станет крупнейшей в истории страны. Кроме того, это будет первая продажа этой баллистической системы иностранному покупателю.

Также Берлин закупит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. При этом Германия планирует развернут первую систему Arrow к 2025 году.

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Система Arrow-3 – что известно

Данная система ПВО является одной из самых передовых. Она способна перехватывать баллистические ракеты на высоте более 100 км с заявленной дальностью полета до 2400 км.

Систему разработала компания Israel Aerospace Industries, но она включает в себя компоненты, разработанные в США, и стоят миллиарды долларов.

Ожидается, что приобретение системы станет частью европейской разработки совместной программы противовоздушной обороны European Sky Shield Initiative, в которой принимают участие 14 стран-членов НАТО - Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния и Великобритания, а также Финляндия, чья заявка в Альянс находится на рассмотрении.

В октябре в Брюсселе было подписано письмо о намерениях, инициирующее разработку "Небесного щита", возглавляемую Берлином и направленную на создание европейской системы ПВО. Система будет устранять такие угрозы, как беспилотники, баллистические и крылатые ракеты

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал первоначальный запрос во время встречи с тогдашним премьер-министром Нафтали Беннетом еще в марте. И хотя Израиль одобрил продажу, задержка с экспортом связана с отсутствием одобрения со стороны США. Ранее Вашингтон отклонила запросы других стран на покупку системы, но война на Украине изменила ситуацию. В этот раз ожидается, что США дадут разрешение на продажу Берлину Arrow 3.

После полномасштабного вторжения России в Украину Германия увеличила свой оборонный бюджет до 2% ВВП и заявила, что создаст специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, чтобы быстро модернизировать свои вооруженные силы. Израиль играет ключевую роль в помощи Германии в наращивании сил.

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