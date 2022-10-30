Новый украинский посол в Берлине сравнил нынешние действия Германии со "спорткаром, который едет по автобану со скоростью 30 километров в час".

Для борьбы с российской агрессией Украине сейчас нужны основные боевые танки и дальнобойная артиллерия.

Об этом сказал новый украинский посол в Германии Алексей Макеев в интервью изданию Bild.

"Если мы собираемся оттеснить россиян, нам нужны эти средства. Мы неоднократно объясняли это федеральному правительству Германии. Скажу своими словами: я люблю немецкую дикую природу, особенно леопардов и куниц", - сказал Макеев, намекая на танки Leopard и БМП Marder (в переводе на русский - куница, - УНИАН).

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Украинский дипломат призвал немецкое правительство быстрее рассматривать вопрос о поставках Украине необходимого ей оружия.

"Германия должна стремиться, чтобы Украина как можно скорее выиграла эту войну, чтобы прекратилась бессмысленные смерти и восстановился мир. Для достижения этой цели нам нужны современные основные боевые танки", - сказал Макеев.

Он сравнил нынешние действия Германии со "спорткаром, который едет по автобану со скоростью 30 километров в час".

"Вместо того, чтобы быстро предоставить то, что действительно помогло бы нам в борьбе с русскими, нам неделями объясняют, почему наши требования не могут быть удовлетворены ни при каких обстоятельствах. Так продолжается несколько недель или месяцев, и в конце концов Германия помогает - но только тогда, когда становится почти слишком поздно. Так было с бронетехникой, с артиллерией, с ракетными установками. Вы могли бы сделать гораздо больше, гораздо быстрее", - сказал посол Украины в Германии.

Оружие для Украины: помощь от Германии

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения в феврале многие страны начали оказывать Украине военную помощь, включая оружие.

Например, недавно Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая успела продемонстрировать "довольно неплохие" результаты. Еще три единицы немецких систем ПВО будут отправлены в ближайшее время. А 19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. Также в ФРГ анонсировали отправку Украине еще четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

Вместе с тем, федеральное правительство в течение всех этих месяцев войны подвергалось регулярной критике как со стороны немецких СМИ, так и со стороны их оппозиционных политиков и украинских чиновников за слишком медленные темпы военной помощи.

И вот 22 октября канцлер Германии Олаф Шольц назвал очередную причину, почему Берлин не спешит передавать танки Украине. Он утверждает, что его правительство учитывает позицию тех немецких граждан, выступающих против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.

Раньше Шольц объяснял, что Германия не отправляет Украине боевые танки, потому что не хочет допустить "расширения масштабов войны".

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