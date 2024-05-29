Стоимость пакета превышает 1,3 миллиарда долларов.

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает Sydsvenskan.

Этот пакет является самым большим на сегодняшний день, его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (1,3 миллиарда долларов).

Отмечается, что Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, который даст Украине "совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море". Он также должен укрепить ее способность поражать цели в долгосрочной перспективе.

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Кроме того, в пакет входит истребитель Rb 99, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники. Отдельно указывается, что самолеты будут поставлены с учебным и техническим оборудованием.

Также Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров Pbv 302 для поддержки формирования новых бригад украинской армии.

Данный пакет помощи станет 16-м по счету от Швеции с момента начала полномасштабной войны. С учетом представленных сегодня средств Швеция уже оказала Украине поддержку в размере 43,5 миллиарда шведских крон.

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