Также в Берлине рассказали, что планируют передать со следующими пакетами.

Германия объявила о передаче Украине новой партии вооружений. Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

Так, на нужды Сил обороны в частности было предоставлено:

66 транспортных средств с защитой от мин (MRAP);

неназванное количество боеприпасов для танка Leopard 2;

4 бронемашины производства Diehl Defence;

38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;

неназванное количество ракет для зенитного комплекса IRIS-T SLM;

3 САУ Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией);

27 тысяч снарядов калибра 155 мм;

1 тысячу снарядов калибра 122 мм;

70 беспилотников Vector с запчастями;

150 ударных беспилотников HF-1;

10 беспилотных надводных дронов;

6 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запасными частями;

4 машины для разминирования WiSENT 1 с запчастями;

2 минных плуга;

41 наземный обзорный радар;

187 лазерных дальномеров;

92 инфракрасных бинокля;

55 подводных скутеров;

3 транспортных средства для пограничников.

917 переносных противотанковых средств RGW 90;

3769 штурмовых винтовок G3;

800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;

150 тысяч медицинских жгутов;

1300 спальных мешков.

Кроме того в ближайших планах указано намерение передать дополнительно:

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4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T (SLM/SLS) и неназванное количество ракет к ним;

неназванное количество ракет Patriot;

120 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".

Военная помощь Украине от Германии

Как писал УНИАН, Германия тайно финансирует альтернативу Starlink для Украины. Ожидается, что количество терминалов Eutelsat в Украине в ближайшие недели увеличится до 5-10 тысяч.

Также мы рассказывали, что Германия вряд ли передаст Украине ракеты "Таурус" даже после того, как правительство возглавит Фридрих Мерц. Его политические союзники считают, что Мерц изменит свое мнение о передаче этих ракет, как только спецслужбы объяснят ему секреты этого оружия.

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