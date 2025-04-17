Среди прочего Украина получила снаряды к ВСУ Gepard / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Германия объявила о передаче Украине новой партии вооружений. Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.

Так, на нужды Сил обороны в частности было предоставлено:

  • 66 транспортных средств с защитой от мин (MRAP);
  • неназванное количество боеприпасов для танка Leopard 2;
  • 4 бронемашины производства Diehl Defence;
  • 38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
  • неназванное количество ракет для зенитного комплекса IRIS-T SLM;
  • 3 САУ Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией);
  • 27 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • 1 тысячу снарядов калибра 122 мм;
  • 70 беспилотников Vector с запчастями;
  • 150 ударных беспилотников HF-1;
  • 10 беспилотных надводных дронов;
  • 6 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 4 машины для разминирования WiSENT 1 с запчастями;
  • 2 минных плуга;
  • 41 наземный обзорный радар;
  • 187 лазерных дальномеров;
  • 92 инфракрасных бинокля;
  • 55 подводных скутеров;
  • 3 транспортных средства для пограничников.
  • 917 переносных противотанковых средств RGW 90;
  • 3769 штурмовых винтовок G3;
  • 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
  • 150 тысяч медицинских жгутов;
  • 1300 спальных мешков.

Кроме того в ближайших планах указано намерение передать дополнительно:

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  • 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T (SLM/SLS) и неназванное количество ракет к ним;
  • неназванное количество ракет Patriot;
  • 120 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".

Военная помощь Украине от Германии

Как писал УНИАН, Германия тайно финансирует альтернативу Starlink для Украины. Ожидается, что количество терминалов Eutelsat в Украине в ближайшие недели увеличится до 5-10 тысяч.

Также мы рассказывали, что Германия вряд ли передаст Украине ракеты "Таурус" даже после того, как правительство возглавит Фридрих Мерц. Его политические союзники считают, что Мерц изменит свое мнение о передаче этих ракет, как только спецслужбы объяснят ему секреты этого оружия.

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