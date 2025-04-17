Германия объявила о передаче Украине новой партии вооружений. Об этом говорится в сообщении немецкого правительства.
Так, на нужды Сил обороны в частности было предоставлено:
- 66 транспортных средств с защитой от мин (MRAP);
- неназванное количество боеприпасов для танка Leopard 2;
- 4 бронемашины производства Diehl Defence;
- 38 тысяч боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;
- неназванное количество ракет для зенитного комплекса IRIS-T SLM;
- 3 САУ Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией);
- 27 тысяч снарядов калибра 155 мм;
- 1 тысячу снарядов калибра 122 мм;
- 70 беспилотников Vector с запчастями;
- 150 ударных беспилотников HF-1;
- 10 беспилотных надводных дронов;
- 6 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 4 машины для разминирования WiSENT 1 с запчастями;
- 2 минных плуга;
- 41 наземный обзорный радар;
- 187 лазерных дальномеров;
- 92 инфракрасных бинокля;
- 55 подводных скутеров;
- 3 транспортных средства для пограничников.
- 917 переносных противотанковых средств RGW 90;
- 3769 штурмовых винтовок G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556; 800 штурмовых винтовок MK 556;
- 150 тысяч медицинских жгутов;
- 1300 спальных мешков.
Кроме того в ближайших планах указано намерение передать дополнительно:
- 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T (SLM/SLS) и неназванное количество ракет к ним;
- неназванное количество ракет Patriot;
- 120 переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".
Военная помощь Украине от Германии
Как писал УНИАН, Германия тайно финансирует альтернативу Starlink для Украины. Ожидается, что количество терминалов Eutelsat в Украине в ближайшие недели увеличится до 5-10 тысяч.
Также мы рассказывали, что Германия вряд ли передаст Украине ракеты "Таурус" даже после того, как правительство возглавит Фридрих Мерц. Его политические союзники считают, что Мерц изменит свое мнение о передаче этих ракет, как только спецслужбы объяснят ему секреты этого оружия.