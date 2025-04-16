Политические союзники Мерца считают нужным сохранить эмбарго на поставку этих ракет.

Украина, вероятно, так и не получит немецкие ракеты Taurus, несмотря на соответствующее обещание без пяти минут нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Он может передумать, когда узнает некоторые секретные вещи относительно этих ракет. Об этом заявил генсек союзной к Мерцу партии СДПГ Маттиас Мирш, которого цитирует Tagesschau.

Поскольку переговоры о новой правительственной коалиции между блоком ХДС/ХСС, от которого избирался Мерц, и партией СДПГ до сих пор продолжаются, Мирш призвал политических партнеров выработать совместное решение в вопросе ракет Taurus.

"Я предполагаю, что Фридрих Мерц, как только он будет полностью проинформирован спецслужбами [об особенностях ракет Taurus], еще раз очень четко взвесит все за и против. И мы примем это решение вместе", - сказал Мирш.

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Он отметил, что Германия не хочет спровоцировать эскалацию войны и тем более быть непосредственным ее участником. Именно это, по словам Мирша, является причиной, почему до сих пор ракеты не поставлялись Украине.

"И я предполагаю, что это так и останется", - добавил политик.

Мерц обещает Украине ракеты Taurus

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании зимой лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц критиковал действующего канцлера Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины. В частности, он пообещал, что, став канцлером, сделает то, чего избегал Шольц - предоставит Украине ракеты Taurus. После победы на выборах в феврале Мерц подтвердил эти намерения.

До сих пор Германия воздерживалась от передачи ракет Taurus, объясняя это их высокой мощностью и опасениями относительно эскалации конфликта. При этом у Шольца ссылались на какие-то секретные причины, о которых нельзя говорить.

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