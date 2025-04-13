По словам экспертов, Германии нужно поспешить, чтобы создать надежные средства сдерживания против возможного нападения РФ.

На этой неделе будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заключил коалиционное соглашение, которое открывает двери для неограниченных расходов на оборону. Однако перед ним стоит теперь более сложная задача - превратить Германию в военную страну и сделать ее настолько сильной, чтобы сдерживать российского диктатора Владимира Путина без поддержки США. Об этом пишет Bloomberg.

"Это соглашение означает радикальный и исторический пересмотр немецкого подхода к обороне. Оно предусматривает создание постоянного внебюджетного фонда и нового Совета национальной безопасности. Оно также предусматривает твердую приверженность обязательствам перед НАТО, значительную модернизацию кибернетических и разведывательных возможностей Германии и введение мер по упорядочению закупок и интеграции с ЕС. Впервые с 1945 года страна взяла на себя обязательства создать армию, способную защищать как национальную территорию, так и территорию союзников", - подчеркнули в материале.

По словам Мерца, Германия снова на правильном пути после подписания соглашения. Он заверил, что страна выполнит свои обязательства в области обороны.

Видео дня

В то же время в Bloomberg считают, что это, вероятно, легче сказать, чем сделать, ведь аппарат обороны и нацбезопасности Германии обременен бюрократией.

"Ключевые проекты по модернизации неоднократно задерживались, а крупные стратегические ошибки - в том числе подписание правительством соглашения о продаже доли в портовом терминале Гамбурга китайским инвесторам - вызвали беспокойство относительно способности страны противостоять изощренным геополитическим противникам", - напомнили в издании.

Также скептицизм относительно перевооружения стал более распространенным и среди молодого поколения, которое мало связано с военной службой, поэтому коалиция имеет очень мало времени, чтобы выполнить все свои обязательства.

В частности немецкие официальные лица ранее предупредили, что Россия будет готова к масштабному наступлению до 2029 года, поэтому Германии нужно поспешить, чтобы создать надежные средства сдерживания против возможного нападения РФ на другую европейскую страну, пишут в Bloomberg.

"Ставки не могут быть выше. Если Германия потерпит поражение, она рискует стать слабым звеном в европейской архитектуре безопасности в момент растущей неопределенности. Бруно Каль, глава немецкой службы внешней разведки БНД, предупредил, что правовые и политические рамки Германии оставляют ее отсталой от союзников и партнеров в ее способности реагировать на новые угрозы безопасности", - отметили в материале.

Однако пока критические детали относительно планов Германии неизвестны.

"Ключевые параметры - будущий размер Бундесвера, призыв в армию и уровень расходов на оборону - не рассматриваются, поскольку по этим вопросам не удалось достичь согласия", - добавил профессор Йоахим Краузе, директор Института политики безопасности при Кильском университете.

В то же время на фоне того, что США могут прекратить или сократить свою военную помощь для Европы, поиск достаточного количества войск для развертывания на восточном фланге НАТО является одним из главных вызовов, считают авторы материала.

Старший научный сотрудник Центра безопасности и обороны Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле отметила, что Германия предоставила 5 тысяч солдат для бригады в Литве, однако быстро собрать "такое количество личного состава - задача не из легких".

По словам экспертов, набор войск раскрывает еще большую проблему, ведь Бундесверу не удается это быстро сделать из-за отмены в стране обязательной военной службы в 2011 году.

Известно, что в конце 2024 года в Германии насчитывалось более 181 тысячи военных, что немного меньше, чем в предыдущем году. В то же время в коалиции заявили, что не будут восстанавливать призыв "пока".

"Даже если это произойдет, антивоенные настроения в обществе могут стать серьезной проблемой. Согласно недавнему опросу FORSA/RTL, только каждый шестой немец - и только 9 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет - заявил, что готов воевать за свою страну в случае серьезной угрозы", - добавили в Bloomberg.

Подготовка НАТО к возможной войне с РФ - что известно

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер предупредил о нападении России на страны НАТО. По его словам, РФ будет "способна к широкомасштабному нападению обычными вооружениями на территорию НАТО в 2029 году". Он отметил, что целью российского диктатора Владимира Путина является ослабление и уничтожение НАТО как альянса, а также дискредитировать западную форму общества.

Также Bloomberg сообщал, что министры в ЕС поддержали увеличение расходов на оборону. Первым шагом в этом вопросе должно стать военное сотрудничество и совместные оборонные инициативы для Европы, а уже после реализации этого вопроса "можно будет думать о совместном финансировании".

Вас также могут заинтересовать новости: