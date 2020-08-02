Спецназовцы ГПСУ вместо "Калашникова" перейдут на штурмовые винтовки

Винтовку UAR-15 производят в Украине из отечественных и американских комплектующих.

Государственная пограничная служба Украины реформируется и перевооружается по стандартам ЕС и НАТО.

10-й отдельный отряд оперативного реагирования "Дозор" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В этой модели применена газовая система "Carbine" с регулируемым газовым блоком, что обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов. Например, цевья, пистолетной рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией "Daniel Defense".

Как сообщал УНИАН, в Национальной гвардии начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии с натовскими стандартами. В частности, отдельный отряд специального назначения Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм.

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