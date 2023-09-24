Речь идет о российской сверхзвуковых ракетах, которыми оккупанты пытаются бить по Одесской области.

В Воздушных силах Украины намекнули на возможность влиять на траекторию полета российских сверхзвуковых ракет "Оникс".

Об этом спикер воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона "Єдині Новини", комментируя последние цели россиян в Одесской области, которыми стали рекреационные зоны.

Игнат отметил, что основная цель ударов россиян - портовая инфраструктура и терминалы со сходом, туда враг не раз направлял свои средства воздушного нападения.

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При этом, отвечая на вопрос, зачем оккупанты потратили дорогостоящие сверхзвуковые ракеты на рекреационные зоны, а не критическую или зерновую инфраструктуру, он отметил:

"Я так скажу: возможно, что-то повлияло на ее полет и она попала в рекреационную зону".

На уточняющий вопрос, следует ли понимать это так, что силы противовоздушной обороны Украины могут влиять на полет этих ракет, Игнат ответил: "Конечно, мы все можем".

Он также объяснил возможную причину, почему россияне в последнее время используют для ударов по Одесской области именно "Ониксы".

Игнат отметил, что эти ракеты имеют ограниченный радиус действия: "Это до 600 километров, если ракета движется на определенной высоте. Если ракета движется ниже, ближе к воде - радиус ее действия уменьшается фактически вдвое".

Игнат уточнил, "Оникс" - противокорабельная ракета, которая может бить и по береговой линии, сейчас РФ применяет ее там, где считает самым рациональным.

"Куда могут доставать "Ониксами", туда они и бьют. Ну, соответственно, "Калибры" они экономят таким образом, применяя другой тип вооружения. У них есть разные типы вооружения - и ракеты Х-22 на носителях дальней авиации, есть Х-59, Х-31, которыми часто тоже бьют по нашей территории. Враг применяет тот тип вооружения, который считает более рациональным использовать на том или ином направлении, в том или ином регионе. Ракеты типа "Калибр", или ракеты стратегической авиации могут доставать дальше, то есть бить вглубь страны. "Оникс" туда не достает. Вот, соответственно, их применяют по Одесщине и Николаевщине", - сказал Игнат.

Атаки РФ по югу Украины

Россияне не прекращают атаковать южные регионы Украины - Одесскую и Николаевскую области, разрушая, в частности, объекты портовой и зерновой инфраструктуры. Часто враг использует для этого ударные беспилотные летательные БПЛА.

В то же время 21 сентября под вечер россияне нанесли очередной удар по Одесской области. Впоследствии стало известно, что враг запустил ракету "Оникс". В результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры (санаторий) в Белгород-Днестровском районе. Никто из гражданского населения не пострадал.

Одесская область около 01.00 ночи 23 сентября снова была атакована россиянами с помощью ракет "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону, критических разрушений и пострадавших нет, сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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