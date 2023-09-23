Это вторая атака по региону "Ониксами" за последние дни.

Одесская область ночью снова была атакована россиянами с помощью ракет "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону, критических разрушений и пострадавших нет, сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ночь прошла не спокойно. Враг продолжает терроризировать южное направление, в частности Одесская область подверглась ракетному удару. Враг вновь применял "Ониксы". Это сверхзвуковые ракеты, они выпускают эти ракеты из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма. Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория и критических разрушений и пострадавших нет", – отметила она.

Гуменюк не проинформировала о месте и времени атаки. Около 01:00 Воздушные силы предупреждали, что группа ракет движется в направлении Одесской области. В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил жителей Белгород-Днестровского района о необходимых находиться в безопасных местах до отбоя.

Видео дня

Начальница пресс-центра Сил обороны юга отметила, что враг очень активно в последнее время атакует с воздуха южные прифронтовые регионы.

"Это стала практика для россиян, когда у них нет успеха на поле боя, а страдают очень серьезно, в том числе и имиджево, в своих планах и в глубоком тылу. И они пытаются терроризировать мирное население прифронтовых территорий. И сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации. Сейчас они усилили использование КАБов. Более 20 их уже было выпущено по правобережной Херсонщине", – прокомментировала Гуменюк.

Она подчеркнула, что КАБ – это ракета с 500-килограммовым эквивалентом тротила, когда она летит на мельньке компактное село, то страдает и жилой сектор, и инфраструкрура, страдают мирные жители.

Атаки РФ по югу Украины - это надо знать

Враг не прекращает атаковать южные регионы Украины. В частности, вечером 17 сентября российские захватнические войска запустили ударные беспилотные летательные БПЛА по территории Украины, направив их, в том числе, в Одесскую и Николаевскую области.

21 сентября под вечер россияне ударили по Одесской области ракетами. Впоследствии стало известно, что враг запустил ракету "Оникс", в результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры (санаторий) в Белгород-Днестровском районе. Никто из гражданского населения не пострадал.

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