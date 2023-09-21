Информации о пострадавших пока нет.

Российская армия запустила по Одесской области ракету "Оникс". Под атакой могла оказаться база отдыха.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, под вечер российские террористы нанесли ракетный удар по Одесской области.

"В Белгород-Днестровском районе зафиксировано попадание ракеты "Оникс" в объект рекреационной инфраструктуры. Загорелся пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", - отмечают военные.

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Сейчас пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. В соцсетях местные жители сообщают, что удар нанесен по базе отдыха.

Удары по югу Украины - последние новости

Ночью враг нанес удар по Херсону. В результате прилетов в городе возникло 7 пожаров: горели жилые и многоквартирные дома, автомобили и торговый ряд на одном из рынков города. Три человека погибли, еще пятеро ранены. В частности, погибла 81-летняя женщина в своей квартире и двое мужчин в общежитии.

Сегодня днем был вновь нанесен удар по Херсонщине. Из-за обстрелов российских войск погибли уже пять человек, еще десять были ранены.

Вечером 17 сентября российские захватнические войска запустили по территории Украины ударные беспилотные летательные аппараты, под обстрелами оказались, в частности, Одесская и Николаевская области.

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