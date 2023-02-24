В Украину прибыли первые из 14 танков Leopard 2, которые есть в распоряжении польской армии.

Первые четыре танки Leopard 2 немецкого производства, которые передает Польша, уже прибыли на территорию Украины.

Об этом сообщил министр обороны Польши Блащак во время заседания Совета национальной безопасности, созванное президентом страны Анджеем Дудой, передает издание RMF FM. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что поставка состоится сегодня.

В Украину прибыли первые из 14 танков Leopard 2, которые есть в распоряжении польской армии. Как отметило издание, об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий официально объявит сегодня во время визита в Киев.

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При этом польское издание отметило, что на полигоне в Свентошуве уже несколько недель идут учения украинских экипажей на танках Leopard 2 немецкого производства.

Кроме этого, по данным издания tvn24.pl, польский президент Анджей Дуда во время заседания подтвердил, что Моравецкий уехал в Киев, чтобы доставить танки. "Это первые танки, которые прибудут в Украину по этой коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", — прокомментировал Дуда.

Танки Leopard 2 для Украины

11 января во Львове президент Анджей Дуда заявил, что Польша решила передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках формирования "танковой" коалиции.

В конце января Германия согласилась поставить Украине танки Leopard 2, а также разрешила другим странам поставлять эти танки ВСУ.

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