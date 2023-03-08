Танки прибудут в украинское государство вместе с обученным экипажем, отметил глава немецкого Минобороны.

В Украину в конце марта могут прибыть более 20 боевых танков Leopard 2.

Ожидается прибытие трех португальских и 18 немецких танков, рассказал глава Минобороны Германии Борис Писториус во время неформальной встречи министров обороны государств Евросоюза в Стокгольме, сообщает Spiegel, ссылаясь на сведения dpa.

По словам Писториуса, танки прибудут в украинское государство вместе с экипажем, который прошел обучение. Министр добавил, что по прибытии Leopard 2 смогут отправить на фронт.

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"Я могу сообщить вам, что только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских могут прибыть в Украину вместе в конце этого месяца...", - заявил Писториус.

Танки для Украины - новости, которые надо знать

14 февраля состоялось новое заседание в формате "Рамштайн" по помощи Украине в противостоянии с РФ. После заседания глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что в вопросе предоставления Киеву танков Leopard сотрудничают восемь государств: Германия, Польша, Португалия, Канада, Испания, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов генерал Марк Милли сказал, что Украине пообещали передать танки 11 стран-союзников. 24 февраля польская сторона передала нашей стране первые четыре танка Leopard 2 A4.

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