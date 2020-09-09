Этого удалось достичь благодаря новой системе боевого управления и перспективному высокоточному снаряду.

Американские военные в ходе учений испытали новые технологии боевого управления и смогли поразить воздушную мишень высокоточным снарядом, выпущенным из гаубицы.

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Об этом со ссылкой на Air Force Magazine сообщает N+1. Отмечается, что учения ВВС США на объединенной военной базе «Эндрюс» в Мэриленде состоялись в начале сентября. Военные испытали новую систему боевого управления ABMS (Advanced Battle Management System).

Во время испытаний были запущены шесть воздушных мишеней BQM-167, которые имитировали крылатые ракеты. Цели были сбиты различными способами. Одна из мишеней была сбита с помощью нового корректируемого снаряда HVP, которым выстрелили из самоходной гаубицы M109A6 Paladin.

Целеуказание для HVP передавалось по каналу 5G в режиме реального времени, причем все данные целеуказания были размещены в облаке.

Сообщается, что разработка HVP ведется с начала 2010-х годов британской компанией BAE Systems. Снаряд оснащен контролируемым оперением, благодаря которому его полетом можно управлять. Технические подробности боеприпаса неизвестны, но он может поражать не только наземные, но и аэродинамические цели.

В США несколько лет разрабатывают артиллерийские снаряды, которые могут использоваться для защиты от крылатых ракет. Это связано с тем, что пуск традиционных зенитных ракет обходится слишком дорого.

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Автор: Дмитрий Захаров