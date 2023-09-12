Отмечается, что новый БПЛА также содержит иностранные компоненты.

Российские оккупанты разработали новый дроном-камикадзе "Скальпель". Беспилотник похож на уже известный БПЛА "Ланцет" от Zala.

По информации Defence Express, разработкой занималось российское "КБ "Восток". Отмечается, что появилась информация о летных испытаниях баражирующего боеприпаса и уже некоторые подразделения уже подали заявки, но еще "находятся в постоянном диалоге с военными по техническим требованиям к дрону".

Согласно заявленным характеристикам, "Скальпель" имеет отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм, благодаря чему его можно оснастить боевой частью общим весом до 5 кг. При этом у дрона максимальный взлетный вес до 10,5 кг, а скорость до 120 км и дальность полета до 40 км. Предполагается, что БПЛА запускаю с катапульты.

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Внешне дрон схож с беспилотником "Ланцет". По информации разработчиков, у дрона некоторые компоненты имеют иностранное происхождение.

Дроны-камикадзе на войне против Украины - последние новости

Российсккие оккупанты активно применяют против техники и пехоты ударные дроны. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "Ланцетом" Россия на фронте уничтожает технику Сил обороны, системы ПВО, РЛС.

По его словам, российский "Ланцет" содержит не менее 19 иностранных электронных компонентов, в том числе западных. Также много их в "Орлане".

При этом Москва активно использует дроны-камикадзе, которые поставляет Иран, для ударов по гражданской и портовой инфраструктуре украиннских городов.

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