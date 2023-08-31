В течение сентября будет заключен первый контракт на поставку таких ударных дронов, отметил глава ведомства.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, бригадный генерал Юрий Щиголь рассказал о новой украинской разработке – дроне, который является аналогом российского беспилотника "Ланцет".

"Разработка сейчас проходит испытания. Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже заключим контракт с производителем на производство именно таких дронов. Потому что они уже летают, они уже попадают в цели. Есть технологические нюансы доработок, но я уверен, что в течение сентября, мы уже заключим первый контракт на поставку этих дронов", – акцентировал Щиголь в эфире телемарафона.

Глава Госспецсвязи не уточнил название украинской компании, которая будет производить эти дроны, но отметил, что это будет серийное производство и подчеркнул, что "компания является профессионалом в этой области".

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"Все контракты, которые заключаются с нами – это исключительно серийное производство, мы не закупаем по одному-два, мы закупаем сотни, тысячи дронов", – отметил глава ведомства.

Он добавил, что за последний год украинские производители беспилотных летательных аппаратов увеличили свое производство в десятки раз.

"А по некоторым моделям, например, коптеры ударные тяжелые – в сотни раз. И на сегодня они уже воюют на передовой. Ежемесячно их количество будет только расти: и FPV-дронов, и разведывательных. Это все будет составлять большую проблему для врага", – заверил глава Госспецсвязи.

Он отметил, что в 2024 году развитие производства в Украине беспилотных летальных аппаратов будет активно расти.

"Год назад у нас было 35 компаний, которые производили дроны. Сегодня таких компаний уже более 200, и с 85 из них у нас есть контракты. То есть это количество постоянно растет. Каждый вид беспилотника имеет свое применение на поле боя. Каждое отдельное подразделение или спецподразделение использует свои (модели – УНИАН), они заказывают именно те беспилотники, которые удобнее. Потому что им нужны определенные расстояния, определенные возможности противодействия РЭБ. Поэтому эта сфера будет только расширяться, ведь нашей финальной целью является победа", – констатировал Щиголь.

Глава Госспецсвязи резюмировал, что после победы Украина должна стать страной с наибольшей возможностью и экспертизой в сфере беспилотных летальных технологий, и "это будет одним из экономических эффектов для восстановления нашей страны".

Производство дронов в Украине

24 марта украинское правительство дало старт массовому производству отечественных дронов. Кабмин принял постановление, которое способно значительно ускорить создание и поставку украинских БПЛА на фронт. Данное решение будет способствовать более активному развитию компаний, которые производят дроны, масштабироваться, реинвестировать прибыль и конкурировать с иностранными компаниями.

В июне в Украине успешно применили беспилотный летательный аппарат украинского производства с дальностью поражения 1000 километров. Отмечалось, что полгода назад было объявлено о финальной стадии испытаний.

Отметим, что решение Кабмина об упрощении процедуры для разработчиков и производителей вооружения привело к настоящему "буму производства дронов".

В частности, в Минобороны Украины рассказывали об отечественном дроне "Большой Бандерик", который успешно используют на фронте украинские защитники. Этот БПЛА, несмотря на небольшие размеры, имеет 8 мощных моторов и способен выдержать до 31,5 кг. К эксплуатации его допустили в апреле этого года.

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