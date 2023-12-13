Отмечается, что беспилотник вооружен 80-мм ракетами.

В Российской Федерации начали серийное производство нового дрона. Речь идет об ударном беспилотнике "Термит".

Аналитики Института изучения войны сообщили, что 12 декабря российские источники, включая известного государственного пропагандиста, заявили, что Россия начала серийное производство беспилотника вертолетного типа "Термит", вооруженного 80-мм ракетами с дальностью поражения до шести километров.

В свою очередь 1 декабря украинский военный аналитик Александр Коваленко заявил, что беспилотники "Термит" не представляют угрозы для украинских войск, поскольку они крупнее и медленнее беспилотников "Шахед", что делает их легкой целью для сбивания украинскими войсками.

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Дрон "Термит" - что о нем известно

Аналитики Defense Express сообщили, что дрон "Термит" впервые показали в 2020 году. Беспилотник вертолетного типа должны оснастить управляемыми ракеты С-8Л с полуактивным лазерным наведением. Объявленная дальность действия С-8Л — до 6 км. Оснащение — осколочно-фугасная боевая часть. Для наведения ракет дрон планировали оснастить оптико-прицельной станцией на носовой части.

Опасен ли дрон "Термит" - мнение эксперта

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что на данном этапе БПЛА "Термит" выглядит как "очередной повод попилить бюджет". По его словам, БПЛА слишком сырой и недоработанный, чтобы настолько дорогую и энергоемкую в производстве экспериментальную единицу отправлять в зону боевых действий.

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