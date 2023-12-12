Там добавили, что угрозу применения баллистических ракет надо воспринимать достаточно серьезно.

Хотя сегодня не все вражеские дроны, которые Россия запустила по Украине, были сбиты, однако и не все дроны достигли целей.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Игорь Игнат сказал в эфире телемарафона. Он отметил, что уже с вечера начались привычные атаки БПЛА Shahed. При этом Игнат напомнил, что сегодня они были запущены из района Балаклавы, то есть из оккупированного Россией Крыма.

По его словам, подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "шахедам", уничтожена значительная их часть. "Сегодня не было 100% результата, к сожалению, 9 из 15 уничтожено, но и не все беспилотники достигли желаемых целей", - сообщил Игнат. По его словам на эффективность отражения воздушного нападения, в частности, влияют и погодные условия.

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"Понятно, что ночное время, туман, облачность мешает более эффективно отрабатывать. Но все же сегодня тоже был результат", - добавил спикер Воздушных сил.

Игнат отметил, что могут быть тревоги не только относительно дроновой опасности, но и относительно вероятности применения баллистических ракет, которые нельзя игнорировать. Он напомнил, что минувшей ночью по Киеву враг запустил баллистические ракеты. "Должны осознавать и понимать, что баллистика - это чрезвычайно быстро и реагировать нужно на это быстро. Если есть угроза применения баллистики, то это серьезная опасность. Даже не всегда может быть объявлена тревога", - добавил представитель Воздушных сил.

Ночные атаки дронов

В ночь на 12 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма. Командование Воздушных сил сообщило, что из 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 девять уничтожены в разных областях Украины.

А 11 декабря около 4 часов ночи Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами. Тогда было сбито восемь ракет.

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