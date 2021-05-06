Будут обсуждать как получение оружия, так и его покупку.

Военная поддержка Украины со стороны США станет одной из тем общения главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем Энтони Блинкеном в Киеве.

Об этом заявил сам Кулеба в интервью CNN, пишет УП.

Он уточнил, что Украина запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии. По словам главы МИД, речь идет не только о получении оружия от Штатов, а и о покупке, поскольку партнерство должно быть взаимовыгодным.

Визит Блинкена в Киев

Сегодня ночью госсекретарь США прибыл в Украину. Из аэропорта "Борисполь" в столицу он поехал на кортежи из десятков авто.

В МИД заявили, что Киев станет первой европейской столицей, которую госсекретарь США посетит с полноценным двусторонним визитом.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован