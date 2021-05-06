Сегодня ночью госсекретарь США прибыл с визитом в Украину.

Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена, который сегодня ночью прибыл в Киев, насчитывает десятки авто.

Видео кортежа, который покинул аэропорт "Борисполь" после часу ночи, опубликовало издание "Страна".

Отмечается, что кортеж проехал по пустой бориспольской трассе в сторону столицы. Во главе колонны и в хвосте двигались автомобили с проблесковыми маячками.

Кортеж Блинкена: видео

Журналисты также засняли этот же кортеж до прибытия госсекретаря США - в момент следования автомобилей в "Борисполь".

Визит Блинкена в Киев

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая. Блинкен приехал в Киев по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован