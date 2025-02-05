Силы обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки Донецкой области.
Об этом сообщил проект DeepState. При этом, аналитики отметили, что российские оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов. В частности речь идет о Западном, Кондрашовке Харьковской области и Тополе. "Уточнен район Александрополя", - говорится в сообщении.
Война в Украине: новости
Вчера президент Владимир Зеленский впервые назвал примерное количество погибших во время войны с РФ - это 45 100 украинцев. Он добавил, что точное количество военнопленных украинских защитников остается неизвестным. Речь идет о тысячах людей.
Кроме того, президент раскрыл количество раненых. По его словам, речь идет о около 390 тыс. случаев ранений. "Есть люди, которые получили ранения, но потом вернулись на передовую и снова получили ранения. То есть количество ранений выше, чем количество раненых людей", - добавил президент.
Точное количество погибших и раненых военных в Украине не раскрывается.
3 февраля стало известно, что на войне с оккупантами погиб соучредитель и командир подразделения "Острые козырьки" Антон Спицын. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.