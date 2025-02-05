При этом враг продвинулся возле трех населенных пунктов.

Силы обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки Донецкой области.

Об этом сообщил проект DeepState. При этом, аналитики отметили, что российские оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов. В частности речь идет о Западном, Кондрашовке Харьковской области и Тополе. "Уточнен район Александрополя", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: новости

Вчера президент Владимир Зеленский впервые назвал примерное количество погибших во время войны с РФ - это 45 100 украинцев. Он добавил, что точное количество военнопленных украинских защитников остается неизвестным. Речь идет о тысячах людей.

Кроме того, президент раскрыл количество раненых. По его словам, речь идет о около 390 тыс. случаев ранений. "Есть люди, которые получили ранения, но потом вернулись на передовую и снова получили ранения. То есть количество ранений выше, чем количество раненых людей", - добавил президент.

Точное количество погибших и раненых военных в Украине не раскрывается.

3 февраля стало известно, что на войне с оккупантами погиб соучредитель и командир подразделения "Острые козырьки" Антон Спицын. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

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