США и их союзники передали Киеву боевые бульдозеры, переносные мосты и бронированные бензовозы для передвижения войск.

В контрнаступлении Украины, которое расширяется, часть наиболее важного военного снаряжения не делает ни единого выстрела. Такое оборудование помогает киевским войскам продвигаться вперед, чтобы выбивать окопавшиеся силы Москвы.

Издание The Wall Street Journal пишет, что такое вооружение жизненно важно, потому что танки, ракетные установки и боевые машины пехоты требуют огромной поддержки, чтобы прорваться вперед.

Оборудование включает в себя все - от передвижных топливных и водяных баков, медицинских и ремонтных грузовиков до необычных транспортных средств, которые устанавливают переносные мосты или разминируют поля. Они несут боеприпасы, продовольствие, запасные части и смазочные материалы, которые требуются для неуклюжего взрывозащищенного оборудования.

"Гражданским лицам трудно представить объем необходимой поддержки для мобильной ударной группы", — сказал генерал в отставке Питер "Дьюк" ДеЛука, служивший в Инженерном корпусе армии США. Он сравнивает "зверинец оборудования" с Ноевым ковчегом, потому что, в отличие от армад с идентичным вооружением, это набор различных транспортных средств, используемых в небольшом количестве.

Уже одна из машин, немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2, на прошлой неделе успешно спасла с поля боя поврежденный танк Leopard 2, сообщил украинский танкист, известный под позывным Коваль.

Кроме того, на кадрах, опубликованных Россией, показан поврежденный Bergepanzer на минном поле рядом с тремя брошенными Leopard 2 и другими украинскими машинами, которые, по-видимому, были выведены из строя в результате взрывов.

Уже более года западные союзники Киева поставляют тяжелую военную технику, в том числе боевые танки, полевые пушки, боевые машины и бронетранспортеры. Меньше заметны в списках поставленного оборудования такие предметы, как восемь транспортных средств тылового обеспечения, 18 бронированных мостовых систем и 54 тактических автомобиля для эвакуации оборудования, которое США предоставили Украине. Оборудование, используемое для так называемой боевой инженерии, обеспечения и поддержки, жизненно важно для каждого элемента украинского наступления. Киевские войска атакуют российские оборонительные рубежи, включающие в себя траншеи, наземные заграждения и минные поля.

"Следующий этап — прорыв — прорыв этих оборонительных рубежей, которые они строили месяцами", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Например, наряду с 14 танками Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, Лондон также поставил не известное количество бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger, которые по сути представляют собой боеспособные мобильные ремонтные станции. Модифицированный танк — с краном, лебедкой и бульдозерным отвалом, но без башни — может нести запасной двигатель и трансмиссию Challenger, а также команду механиков, необходимую для пит-стопа на поле боя.

Оборудование имеет решающее значение, потому что в наступлении, которое предпринимает Украина, скорость является ключом к успеху. Если киевские войска прорвут российские позиции, они захотят перебросить как можно больше подкреплений, чтобы зайти в тыл защитникам и продвинуться до того, как Москва сможет мобилизовать контратаку.

"То, как вы создаете темп и оперативную досягаемость, зависит от логистики", — сказал Бенджамин Дженсен, профессор стратегических исследований в Школе продвинутых боевых действий Университета морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния.

Наступление Украины очень сложное, потому что на большей части линии фронта войска должны продвигаться по открытой местности, без поддержки самолетов и под наблюдением России. Если они доходят до препятствий, вспомогательное оборудование становится таким же важным, как и боеприпасы.

Российские минные поля уже отразили как минимум одну украинскую атаку. Киев получил танки и другую бронетехнику со специальными приспособлениями и другими системами для подрыва фугасов, не подвергая солдат чрезмерной опасности, но даже они в некоторых местах подорвались на минах, свидетельствуют фото с поля боя.

Во многих местах российские войска вырыли слишком широкие траншеи, чтобы танки могли их пересечь, поэтому бронированные системы мостов или боевые бульдозеры должны будут сделать танковые ловушки проходимыми, перекрывая или выравнивая участки. Бульдозеры также могут отталкивать установленные препятствия, особенно если они не закреплены в земле, чего, по данным разведки из открытых источников, похоже, не было у многих российских так называемых зубов дракона.

"Боевое инженерное оборудование будет иметь решающее значение для прорыва обороны России", — сказал Бен Барри, бывший командир британского танка, который сейчас работает специалистом по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.

Лобовая атака может занять дни или даже недели, в течение которых войскам необходимо пополнить запасы топлива и боеприпасов.

"Боевой танк не ездит на… станцию за горючим", — сказал Столтенберг из НАТО. Вместо этого заправочная станция "должна подъехать к боевому танку".

США предоставили Украине 89 тяжелых бензовозов, 105 бензовозов и 30 машин снабжения боеприпасами полевой артиллерии, которые напоминают танк без пушки и мчатся по полю боя, разнося снаряды.

Если украинцы прорвут российскую оборону, их ждут новые испытания. Тыловые районы России, скорее всего, будут очищены от гражданского населения, поэтому украинские войска не могут рассчитывать на то, что найдут местные запасы продовольствия для пополнения запасов. Даже питьевой воды может не быть.

"Вам придется взять с собой все, что вам нужно", — сказал ДеЛука, ветеран инженерных войск.

Даже сценарий мечты Украины — бегство российских войск в бегство, как в Харьковской области в конце лета 2022 года, — создает проблемы с логистикой. Танки и другое тяжелое вооружение потребляют огромное количество топлива. Прошлогодний харьковский удар Украины потерпел неудачу отчасти из-за того, что войска превысили свои запасы.

Проблемы со снабжением также могут досаждать сильным, побеждающим силам. В 1944 году, после вторжения союзников в Нормандию, войскам генерала армии США Джорджа С. Паттона пришлось остановиться, преодолев более 700 миль за несколько недель, отчасти потому, что они опередили линии снабжения.

С другой стороны, успешные операции по снабжению поднимают проблему, знакомую гражданскому населению: трафик. При массированном штурме машины с полным припасом направляются к комбатантам, а пустые возвращаются, часто через узкие места, такие как мосты или расчищенные пути через минные поля.

В фильме 1970 года "Паттон" генерал выпрыгивает из своего джипа, чтобы расчистить танковый затор. По сути, он пожертвовал боевыми подразделениями, чтобы управлять транспортными средствами, сказал ДеЛука, потому что обеспечение движения транспортных средств было очень сложным и критически важным.

"Это похоже на нашествие саранчи или вы только что пнули муравейник, и движение идет повсюду", — сказал ДеЛука о логистике крупной кампании.

По его словам, материально-техническое обеспечение, предоставленное Вашингтоном и его союзниками, показывает, что они работают над тем, чтобы обеспечить наступление определенного масштаба, хотя самое большое препятствие заключается в его проведении на поле боя.

"Никто не должен недооценивать задачу, стоящую перед украинцами", — сказал ДеЛука.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Еще на прошлой неделе некоторые СМИ и аналитики стали говорить о начале контрнаступления украинской армии, но официальные лица этого не подтверждали. Президент Вдладимир Зеленский 10 июня подтвердил о старте освобождения от российских оккупантов территории Украины.

В последние дни бойцы Сил обороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов. В частности, украинские воины освободили село Новодаровка в Запорожской области, а также в Донецкой области - Макаровку, Благодатное, Нескучное и Сторожевое.

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