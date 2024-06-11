Для того, чтобы закрыть основные городские агломерации, нужно как минимум семь систем Patriot, сказал президент.

Необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине.

Он отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.

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"Мы выиграли для Украины Черное море. И доказали, что благодаря современным системам ПВО мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны", - сказал президент Украины.

При этом он добавил, что у России есть сейчас преимущество в небе.

"По состоянию на теперь, самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизни украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что только управляемых авиабомб ежедневно до сотни враг сбрасывает на территорию Украины.

"Воскресенье - 80 авиаударов, понедельник - 95 управляемых авиабомб. Это безумно разрушительное давление. Плюс ракеты. Плюс ударные дроны", - добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все...".

Зеленский подчеркнул, что ответом на этот российский террор должны быть предоставленные Украине партнерами системы ПВО. Он поблагодарил Германию за системы ПВО, которые поступили для защиты Украины.

"Мы нуждаемся как минимум в 7 системах Patriot дополнительно, чтобы закрыть основные наши городские агломерации в ближайшее время. И это будет драйвером сохранения нормальной жизни в Украине", - подчеркнул Зеленский.

ПВО для Украины - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, в мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта лишь четверть потребностей.

Зеленский отметил, что РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты неба.

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